Снаряды с сердечником из обедненного урана, которые Киеву пообещала Великобритания, используются в основном для танковых сражений. Это означает, что Запад хочет добиться массового уничтожения российских танков, лишь бы достичь главной своей цели – «одолеть Россию», рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что есть еще одна причина, по которой Великобритания вдруг заявила о поставках таких боеприпасов украинской армии. Не исключено, что в распоряжении Запада больше нет обычных снарядов. Это подтверждается многочисленными заявлениями о том, что предприятия военно-промышленного комплекса не успевают производить боеприпасы для Украины.

Леонков также назвал главную опасность передачи Киеву снарядов с обедненным ураном. Боевики активно используют западное вооружение для ударов по мирным городам и вполне могут задействовать эти боеприпасы для подобных целей.