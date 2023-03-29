Наиболее популярным способом защитить машину от угона остается установка автосигнализации. За этой услугой лучше обращаться к профессионалам лаборатории «Автострим». Она представляет собой сертифицированный центр установки автомобильных сигнализаций отечественного производства в Москве, гарантирует высокое качество защиты от угона.

На сайте компании в любое время можно узнать стоимость установки сигнализации Старлайн или других российских производителей, а также записаться на получение услуги. Кроме того, специалисты компании предоставляют консультации по выбору лучшего оборудования для защиты от угона.

Если нужна сигнализация на машину, цена с установкой, различными дополнительными опциями представлена на сайте компании. При необходимости можно связаться с консультантом, чтобы уточнить информацию или подробнее узнать о конкретной системе.

Выбор лучшей автосигнализации от российского производителя

В лаборатории «Автострим» представлена продукция компании StarLine, одним из основных преимуществ которой является широкий ассортимент оборудования для любого авто. К самым популярным моделям от этого бренда относятся:

StarLine А93. Оснащенная опцией автозапуска сигнализация, которая отлично работает в условиях большого города, полностью игнорируя помехи. Она поддерживает связь по каналам GPRS/GSM, благодаря чему управление может осуществляться с планшета или смартфона. Кроме того, на мобильное устройство приходят сообщения о статусе авто. Имеется возможность дополнительно заблокировать двигатель – для этой цели оборудование оснащено двумя выходами, один из которых силовой;

StarLine S96 BT GSM-GPS. К возможности управления с мобильного устройства в этой модели добавляется еще и модуль ГЛОНАСС, позволяющий в любое время получить координаты местоположения машины. Для максимальной защиты от угона имеются датчики удара и наклона, которые запускают тревожный сигнал даже при попытке слегка приподнять авто с помощью домкрата.

Еще один популярный бренд, представленный в лаборатории «Автострим» – это Pandora. Он выпускает как недорогие, но чрезвычайно надежные системы, так и премиальное оборудование. Так, среди моделей с передовыми технологическими решениями одно из лидирующих мест занимает Pandora DXL-1840L. Она оснащена трехмерными датчиками, которые мгновенно определяют попытку поднять авто или удары по нему. Уникальная технология CLONE дает возможность подключить к сигнализации ноутбук и перенастроить оборудование либо, в случае необходимости, клонировать ключ.

К топовым моделям автосигнализации относится и оборудование от производителя Pandect. Модель X-1900 BT, к примеру, полностью отрабатывает свою высокую стоимость, благодаря наличию следующих функций:

встроенные GPS/ ГЛОНАСС без необходимости подключения дополнительных модулей;

возможность авторизации со смартфона, смарт-часов по технологии Bluetooth;

наличие технологии CLONE.

К преимуществам можно также отнести небольшие габариты системы, позволяющие устанавливать ее на любые авто.

Преимущества сигнализации от российских производителей

Одним из основных преимуществ выбора в пользу российских производителей является цена, которая значительно ниже, чем стоимость импортного оборудования. Кроме того, российские инженеры хорошо понимают потребности владельцев авто и возможности угонщиков, делают все возможное, чтобы полностью удовлетворять первые и всегда находиться на несколько шагов впереди вторых.

Они внедряют интернет и мобильные технологии, снабжают системы многочисленными функциями, обеспечивающими реальную защиту от угона, обеспечивают точное позиционирование благодаря опциям GPS.