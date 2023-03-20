Почти в каждом доме Угледара находится пулемётный расчёт или сидит снайпер. На крышах домов – ПТУРы. Украинские войска превратили город в “крепость образца 21-го столетия”. Об этом рассказал военкор Игорь Жданов – передаёт “МК”.

Несмотря на мощную оборону, российские силы планомерно перемалывают украинские войска. Жданов отметил, что входы в подвалы домов, где могут скрываться украинские военные, заваливают, – иначе их сложно поразить. Огневые точки в прямой видимости подавляют переносными ракетными комплексами. Военкор добавил, что российский армейский спецназ накопил уже серьёзный опыт в борьбе с противником и “эффективно кошмарит ВСУшников”.

Жданов также рассказал, что обороной Угледара руководят западные военные специалисты. Во всяком случае в перехваченных радиосообщениях часто слышится речь на иностранных языках.