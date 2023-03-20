ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Почти в каждом доме Угледара находится пулемётный расчёт или сидит снайпер. На крышах домов – ПТУРы. Украинские войска превратили город в “крепость образца 21-го столетия”. Об этом рассказал военкор Игорь Жданов – передаёт “МК”.

Несмотря на мощную оборону, российские силы планомерно перемалывают украинские войска. Жданов отметил, что входы в подвалы домов, где могут скрываться украинские военные, заваливают, – иначе их сложно поразить. Огневые точки в прямой видимости подавляют переносными ракетными комплексами. Военкор добавил, что российский армейский спецназ накопил уже серьёзный опыт в борьбе с противником и “эффективно кошмарит ВСУшников”.

Жданов также рассказал, что обороной Угледара руководят западные военные специалисты. Во всяком случае в перехваченных радиосообщениях часто слышится речь на иностранных языках.

Вам может понравиться

Жительница Мариуполя рассказала об угрозе ее семье после встречи с Путиным

Многие жители Мариуполя надеялись на визит в город президента РФ Владимира Путина, но не верили, что он приедет. Однако это произошло. Появление российского лидера сделало людей сильнее и придало им

«РВ»: Силы РФ форсируют реку в центре Бахмута, штурмуют кварталы на юге и севере города

У артемовского стадиона «Авангард» разворачиваются ожесточенные бои. Российские войска также продвигаются к южной и северной частям населенного пункта. В центре бойцы «Группы Вагнера» предпринимают попытку форсировать реку Бахмутка, пишет портал

Минобороны: ВСУ потеряли до одного взвода в ходе неудачных контратак на Южно-Донецком направлении

Под Новомихайловкой на Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли две попытки перейти в контрнаступление. Они были подавлены артиллерийскими подразделениями группировки ВС РФ «Восток», рассказал офицер пресс-службы Александр Гордеев. Он отметил, что в