ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В телефонном разговоре между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом тема специальной военной операции не поднималась. Главы государств поговорили о поставках стройматериалов из РФ для восстановления зданий, разрушенных землетрясением в Турции. Также российский лидер сообщил о необходимости предпринимать дальнейшие меры, чтобы сгладить отношения между Анкарой и Москвой.

Эрдоган выразил благодарность России за решение снова продлить зерновую сделку, а также за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Турецкий лидер пообещал предпринять все возможные меры для снятия барьеров для сельскохозяйственной продукции из РФ, а также выразил удовлетворение развитием экономических и политических отношений с Москвой.

Вам может понравиться

Украинский протоиерей Андрей Ткачев посоветовал воевать против ВСУ с молитвой

Украинский протоиерей Андрей Ткачев призвал российские ВС в процессе подготовки боевых действий против ВСУ обращаться к богу. Он напомнил, что еще полководец Александр Суворов рекомендовал без молитвы шашку не обнажать

На Украине заявили, что ее ПВО больше не нуждается в “супероружии” из Бразилии

Украинские эксперты намеревались прокомментировать возможную сделку по продаже Бразилией Вооруженным силам Португалии самолетов A-29 Super Tucano, но слегка увлеклись и назвали бразильцев «жлобами». Авторы публикации, отмечает портал «Военное дело», честно

Марочко: Командование ВСУ заставляет разминировать территории неопытных мобилизованных новобранцев

Командование ВСУ отправляет неопытных бойцов на разминирование территорий и сбор взрывоопасных предметов, рассказал военный эксперт, офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он пояснил, что недавно у населенного пункта Ласточкино