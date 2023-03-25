В телефонном разговоре между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом тема специальной военной операции не поднималась. Главы государств поговорили о поставках стройматериалов из РФ для восстановления зданий, разрушенных землетрясением в Турции. Также российский лидер сообщил о необходимости предпринимать дальнейшие меры, чтобы сгладить отношения между Анкарой и Москвой.

Эрдоган выразил благодарность России за решение снова продлить зерновую сделку, а также за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Турецкий лидер пообещал предпринять все возможные меры для снятия барьеров для сельскохозяйственной продукции из РФ, а также выразил удовлетворение развитием экономических и политических отношений с Москвой.