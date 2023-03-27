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Герой России Сергей Липовой прокомментировал появившиеся в Сети слухи об отставке генерал-полковника Рустама Мурадова, который командует группировкой войск «Восток». Он отметил, что это всего лишь вброс, которых сейчас в медиапространстве довольно много.

По словам Липового, Мурадов покинул зону СВО в рамках плановой ротации. Герой России напомнил, что ВС РФ ведут боевые действия не только на Украине, но еще и в Сирии. Поэтому переброска командующих с одного направления на другое – это вполне нормальное явление.

«Командующие группировками точно такие же люди, которые могут иметь кучу каких-то личных объективных причин для того, чтобы его поменяли, переназначили на другие командные должности, так как у нас сейчас идёт СВО, боевые действия в Сирии не прекращаются. Поэтому есть множество направлений, куда его могут переместить, назначить на замену другим военачальникам», – цитирует Липового издание «Царьград».

Он напомнил, что наступление ВС РФ продолжается, ежедневные сводки Минобороны показывают, что ликвидируются боевики ВСУ, уничтожается натовская бронетехника, освобождаются новые населенные пункты. Поэтому несмотря на ротацию командующих спецоперация идет по плану.

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