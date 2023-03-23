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Анна Кикина, которая является единственной женщиной в отряде российских космонавтов, недавно прилетела с Международной космической станции и рассказала, чем она пахнет.

Анна отметила, что на МКС есть специфический запах. Она пояснила, что все корабли, которые приходят, обладают своим запахом, но всегда есть оттенок горячего металла, который возникает сразу после сварки. А уже в зависимости от того, что было привезено на корабле, подмешиваются и другие ароматы – фруктов или пластика. Она добавила, что это интересное сочетание.

Анна Кикина – единственный космонавт женского пола в космическом отряде РФ. Она совершила первый полет на МКС, где пробыла с октября и по март текущего года.

Она первой из российских космонавтов вернулась с МКС на корабле Crew Dragon, принадлежащем США.

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