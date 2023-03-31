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Российский военный прокомментировал многочисленные видеозаписи точных попаданий артиллерии ВС РФ по целям ВСУ и отметил, что именно благодаря этому роду войск для украинских нацистов приближается Судный день. Также он отметил отличную работу корректировщиков.

Так, на одном из видео запечатлен момент уничтожения крупного скопления боевиков ВСУ.

«Похоже, артиллерия. Разрывы уж больно большие. А те, что поменьше, — очень похоже на ПТУРы. Грамотно, грамотно. Корректировщик там — ас и с боекомплектом всё в норме. А то бывало, что и не хватало «подарков» для этих чертей», — цитирует комментарий военнослужащего издание «Царьград».

Боец также пояснил, что в СВО участвует много спецназовцев, прошедших Сирию, что объясняет их большой боевой опыт и умение отлично ориентироваться в ходе боевых действий.

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