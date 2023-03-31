Широко афишируемое во всех украинских и зарубежных СМИ контрнаступление ВСУ может обернуться для киевского режима настоящей катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

Напомним, что во время своего интервью польской газете Wyborcza глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что как только закончится весенняя распутица, то украинская армия перейдет в широкомасштабное контрнаступление. По словам Резникова, ВСУ нанесут сразу несколько ударов на разных направлениях фронта.

По мнению Константинова, если украинская армия все-таки решиться совершить контрнаступление в сторону Азовского моря, то ВСУ обречено на военную катастрофу. Глава крымского парламента отметил, что ситуация на фронте для украинской армии в настоящий момент напоминает натянутую до предела струну, которая может лопнуть в любой момент. После чего представители киевского режима будут согласны начать мирные переговоры.

Тем не менее Константинов уверен, что с нынешним руководством Украины договариваться не имеет смысла, иначе действующий киевский режим и дальше будет обслуживать интересы коллективного Запада в противостоянии с Россией.