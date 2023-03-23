Рон Десантис, кандидат в президенты Америки от партии республиканцев, заявил, что Владимир Путин является военным преступником. Он выступил с требованием, чтобы президента РФ привлекли к ответственности за украинский конфликт.

Десантис раскритиковал факт присоединения к России, но при этом отметил, что на полуострове большая часть этнических русских. Также он осуждает начало СВО на территории Украины.

Республиканец отметил, что если бы мог, то вернул бы все территории обратно Украине. Он считает, что Владимир Путин настроен враждебно по отношению к США и заявил, что лидер России является «заправочной станцией, у которой огромное количество ядерного вооружения».

Десантис заявил, что ударить по Путину можно только одним способом – нанести ущерб российской энергетике.