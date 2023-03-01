Как заявил член демократической партии и комитета Палаты представителей США Адам Смит, возможная отправки вооруженным силам Украины американских истребителей F-16 станет неразумным использованием финансов со стороны Соединенных Штатов Америки. Слова американского политика приводит CNN.

По словам Смита, проблема передачи американских истребителей Киеву заключается в огромных финансовых затратах, которые необходимо будет выделить на реализацию данной идеи. В случае если Вашингтон решится отправить на территорию Украины свои истребители, то вооруженные силы США смогут выделить лишь несколько единиц в течение всего года. Причем в условиях активных боевых действий сохранить их от ракетных ударов будет крайне непростой задачей.

Американский политик объясняет, что передача самолетов – это лишь вершина айсберга. По его словам, необходимо будет обучить украинских пилотов, подготовить взлетно-посадочные полосы на аэродромах а также создать склад запасных частей и нанять квалифицированных механиков.