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Представители польской партии «Конфедерация» выступили с требованием, чтобы Ян Эмерик Росцишевский, посол страны во Франции, был снят с должности. Причиной стали его слова о вступлении Польши в конфликт с Россией.

Ранее польский посол сообщил о том, что если Киев не сможет защитить свой суверенитет, то Варшава будет должна вмешаться в конфликт и начать борьбу с Россией.

Представитель партии «Конфедерация», Роберт Винницкий, выступил с заявлением, что подобные высказывания со стороны Росцишевского являются скандальными, поэтому его следует снять должности.

Политик отметил, что такие призывы никогда не должны исходить от представителей Польши.

Ранее Александр Носович, политолог, прокомментировал заявления посла Польши. По его мнению, Росцишевский намеренно высказался таким образом, чтобы его поняли неверно.

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