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Штурмовые отряды «Группы Вагнера» рвутся к центру Артемовска и ведут наступление в городской черте сразу с нескольких направлений. Это существенно осложняет задачу обороны населенного пункта, заявил командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский.

Украинский генерал заявил, что пока ВСУ отчаянно сопротивляются, используя артиллерийские орудия и танки. В ближнем бою они терпят поражение и вынуждены отодвигаться на не слишком выгодные для себя позиции.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что все заявления киевского режима об успешном сдерживании натиска российских военных в Артемовске – это пропаганда. На самом деле ВСУ находятся в плачевном состоянии и оказывают сопротивление только ценой невероятных усилий и колоссальных потерь, бросая в бой неопытных мобилизованных новобранцев.

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