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Авдеевка совсем скоро может превратиться во второй Артемовск. Российские ВС активизировали свои действия на этом направлении и очень близки к окружению города, заявил спикер Таврического оперативного командования ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Он напомнил, что совсем недавно подобное мнение высказывали представители британской разведки и заявил, что полностью с ним согласен. Украинские ВС хоть и отражают отдельные атаки российских военных, но в целом город может оказаться в котле в ближайшие дни. И тогда бои там станут еще более ожесточенными, так как у ВСУ не останется другого выхода, как отчаянно сопротивляться.

ВСУ не только отбиваются, но еще и пытаются проводить контрнаступления у Водяного и Опытного. Впрочем, подобные попытки завершаются провально.

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