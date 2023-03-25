Производство одной высокоточной ракеты может обходится российскому бюджету примерно в один миллион долларов, однако есть более дешевый способ получить мощные высокоточные боеприпасы. Вооруженные силы Российской Федерации могут наладить массовую модернизацию устаревших авиационных бомб. Об этом, выступая в эфире телевизионного марафона, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, на военных складах в России находится огромное количество авиационных бомб, произведенных еще во времена Советского Союза. Командование ВСУ опасается, что вооруженные силы Российской Федерации могут наладить массовую модернизацию старых авиабомб, что позволит получить огромное количество мощных высокоточных боеприпасов.

Для превращения стандартной авиационной бомбы в высокоточный боеприпас достаточно всего лишь доукомплектовать ее крыльями и GPS-передатчиком. Таким образом, при минимальных временных и финансовых затратах российская армия сможет получить огромный боезапас мощных высокоточных боеприпасов, что может стать существенной проблемой для ВСУ. Ведь украинская армия не располагает современными истребителями, которые могли бы сбивать российские бомбардировщики, резюмировал Игнат.