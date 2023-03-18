Штурмовики ЧВК «Вагнер», проявившие героизм на фронте, были отмечены наградами разного уровня, в том числе и высшей наградой компании – «Платиновой звездой». Как следует из заявления руководства ЧВК, получить награду может любой боец, проявивший себя на поле боя, вне зависимости от своего прошлого и наличия судимостей.

Сообщается, что высшей наградой компании «Платиновая звезда» был удостоен боец с позывным «Мантис». В ряды частной военной компании боец вступил из одной российских тюрем, однако в ходе боевых действий проявил героизм и высокие тактические способности, из-за чего был назначен на должность командира одного из штурмовых подразделений.

Награду боец с позывным «Мантис» получил за выполнение боевого задания с минимальными потерями. Он вместе со своим отрядом принимал участие в штурме здания городской администрации населенного пункта Соледар. По его словам, после завершения своего полугодичного контракта он планирует вновь вернуться в строй ЧВК «Вагнер» и продолжить свою боевую работу.