Командир танкового подразделения Западного военного округа с позывным «Успех» рассказал журналистам РИА Новости, что российские бойцы сражаются с фашистским режимом на Украине и никаким образом не затрагивают мирное население страны.

Военнослужащий подчеркнул, что основной целью СВО является очистка украинской территории от сторонников фашизма. «Украинский народ нам не враг. Мы воюем с их режимом. Это новая форма фашизма, это неофашизм», — отметил боец.

Успех заявил, что все военные действия направлены на устранение влияния киевского режима, насаждающего мирным украинцам идеи фашизма. А для дискредитации российской армии в глазах народа Украины, националисты регулярно обстреливают мирные населенные пункты.

Напомним, что ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины для защиты мирного населения Донбасса от преступных действий киевского режима в отношении жителей ЛДНР. Также целями СВО является демилитаризация и денацификация Украины.