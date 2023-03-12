До полного окружения подразделений ВСУ, которые сейчас находятся в Артемовске, остается не более 4 километров. Это слишком маленькое расстояние, что является чрезвычайно опасным для украинской армии, заявил один из офицеров ВСУ Денис Ярославский.

Он напомнил, что боевые действия давно сместились с окраин на улицы города. Ожесточенные сражения идут буквально за каждый переулок, причем ВС РФ усиливают давление и украинские боевики с ним не справляются. Это означает, что рано или поздно они окажутся в котле, который будет почище, чем Дебальцевский.

Напомним, что котел в Дебальцево, в который ВСУ попали в 2015 году, до начала СВО считался самым серьезным поражением Киева в так называемой Операции объединенных сил. Тогда обороной города руководил генерал Александр Сырский, который по странному совпадению сейчас управляет войсками и в Бахмуте.