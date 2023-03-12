Как только российские ВС перережут последние оставшиеся пути снабжения ВСУ в Бахмуте, украинские военные окажутся в котле. Который по своим масштабам и потерям живой силы превзойдет Дебальцевский, уверен командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский.

Он напомнил, что серьезные потери под Дебальцево стали причиной того, что украинские ВС не смогли выйти из города. В Бахмуте (Артемовске) ситуация повторяется. Сейчас для выхода подразделений остается «бутылочное горлышко» в 4 километра, что очень мало.

«Сейчас в Бахмуте идут бои прямо на улицах. (…) Особая опасность в том, что горловина так называемого оперативного котла составляет не более 4 километров. (…) Мы понимаем, что может быть повторение Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Из-за этой горловины в 4 км – это очень опасно», – рассказал украинский офицер.

По странному совпадению, обороной Артемовска сейчас командует генерал Александр Сырский. Именно он в 2015 году возглавлял гарнизон украинских войск в Дебальцево и довел дело до котла. Другие высокопоставленные военные прогнозируют опасные последствия нынешнего упорства, заявляют, что из «крепости», которой стал Артемовск», он вполне может превратиться в одну большую «братскую могилу» для ВСУ.