Украинский военный с позывным Мадьяр, командующий подразделением ВСУ, сообщил, что высшее руководство дало ему приказ немедленно уйти из Артемовска.

Он рассказал, что его подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение в ночь на 2 марта о том, что необходимо срочно оставить свои позиции в Бахмуте (Артемовск) и занять новые позиции. Мадьяр отметил, что не знает, какие причины для переброски подразделения после того, как оно пробыло в Бахмуте 110 дней. Но военный добавил, что не может комментировать приказы, данные командованием по обороне города, поэтому будет выполнять распоряжение.

Днем ранее Сергей Рахманин, член Верховной рады, заявил, что обстановка на территории Артемовска критическая для ВСУ.