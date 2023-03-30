Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский с позывным «Скиф» указом президента РФ Владимира Путина назначен на должность руководителя Главного Управления Росгвардии по ДНР. Отмечается, что сам он пока не сообщил эту новость своим многочисленным подписчикам, хотя обычно сразу же делится с ними всеми своими мыслями.

По мнению эксперта Даниила Безсонова, это знаменательное событие. Командир первой волны ополчения Донбасса, настоящий профессионал, получил генеральскую должность вполне заслуженно.

«Я взял на себя такую смелость, радуясь, что Родина всё-таки востребовала командира первой волны ополчения на генеральскую должность», – написал Безсонов в телеграм-канале.

Ходаковский в новой должности будет нести ответственность за работу специальных подразделений – ОМОН и СОБР. Бригада «Восток», командование которой он осуществлял все это время, станет одним из подразделений Росгвардии.