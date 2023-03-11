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Апты Алаудинов, командир группы чеченского отряда спецназа «Ахмат», заявил, что украинцы запланировали разблокировать Артемовск. Но будут это делать под руководством НАТО.

Он считает, что попытка будет осуществлена в скором времени, для этих целей командование ВСУ готовит три подразделения. Поэтому войска РФ готовятся к возможному наступлению.

По этой причине Алаудинов заявил, что российским бойцам будет трудно в ближайшие дни, но отметил, что они выстоят благодаря своей силе духа.

Также командир «Ахмата» рассказал, что если ВСУ потеряют контроль над Артемовском, это не станет для них большим тактическим поражением. Там вопрос больше стоит в потере имиджа, по этой причине Киев забрасывает в «артемовскую мясорубку» еще больше «мяса».

 

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