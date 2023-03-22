Немецким танкам Leopard 1 и Leopard 2, которые с нетерпением ожидает Киев, эффективное противодействием смогут оказать российские боевые машины Т-62М, заявил военный историк Юрий Кнутов в интервью изданию «Известия».

Он пояснил, что Т-62 по годам выпуска примерно соответствует немецким «Леопардам». Кроме того, в распоряжении ВС РФ имеется большое количество этих боевых машин. Они неприхотливы и после модернизации вполне могут применяться для борьбы с немецкой бронетехникой.

Кнутов также отметил, что многие танки Т-62М задействуются в роли самоходных артиллерийских установок. Это также делает их идеальным оружием против немецких “Леопардов”.

Напомним, Киев ждет поставки немецких, британских и американских танков, рассчитывая задействовать их в ходе весеннего контрнаступления.