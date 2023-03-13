Командование ВСУ готовится нанести мощный контрудар со стороны населенного пункта Часов Яр, чтобы попытаться деблокировать Бахмут (ранее Артемовск). Об этом в беседе с корреспондентом «МК» сообщил военный аналитик и глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Противник уже сосредоточил в районе Часова Яра ударную группировку в размере десяти бригад. Командование ВСУ планирует нанести фланговый удар штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер», которые пытаются окружить Бахмут. При этом ряд источников сообщает, что киевский режим для деблокирования Бахмута будет использовать немецкие танки «Леопард» и большое количество барражирующих боеприпасов.

В настоящий момент в Бахмуте находится порядка двадцати тысяч военнослужащих ВСУ, снабжение которых осуществляется по раскисшим грунтовым дорогам. Однако для деблокирования гарнизона ВСУ киевский режим решил использовать штурмовые бригады, которые планировалось использовать для контрнаступления на Запорожском направлении.

По словам Клинцевича, не стоит недооценивать противника. На данном направлении российские штурмовые группы атакуют позиции противника, а не занимаются обустройством линии обороны. Поэтому в случае контратаки ВСУ на данном участке произойдет встречный бой. Очень важно, чтобы вооруженные сил РФ вовремя использовали свою дальнобойную артиллерию и армейскую авиацию, чтобы нанести максимальный урон наступающим порядкам ВСУ.