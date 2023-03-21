Как сообщает “Московский комсомолец”, снаряды с обедненным ураном, которые ВСУ пообещала Великобритания, имеют достаточно высокую пробивную способность. Такое заявление было сделано главой Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

По словам эксперта, подобного типа боеприпасы могут пробить броню, толщина которой составляет один метр, а затем взорваться внутри поражаемого объекта. Радиоактивного излучения снаряды не несут, однако мелкодисперсная пыль, образуемая при ударе является опасной для водоемов и почвы а также для дыхательных путей человека. Исследования, проводимые США, показали, что в местах применения подобных боеприпасов, среди местного населения повышалось количество онкологических заболеваний.

Клинцевич отметил, что данные боеприпасы являются более дешевым вариантом, нежели вольфрамовые, применяемые ВС России. Эксперт подчеркнул, что использование ВСУ боеприпасов с обедненным ураном российская сторона будет расценивать как применение грязной бомбы. В таком случае, Россия будет вынуждена пойти на соответствующие меры.