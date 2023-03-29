Читателям китайского издания “Гуаньча” показалась забавной фотография, на которой министр обороны Украины Алексей Резников с несколькими людьми позирует на фоне переданной Киеву западной военной техники. Об это сообщает РИА “Новости”. В публикации также приводится несколько особенно ярких комментариев.

Ранее глава военного ведомства Украины у себя в социальных сетях сообщил, что в распоряжение ВСУ поступили британские танки Challenger, бронетранспортеры из США Stryker, немецкие БМП Marder и так далее. Свой пост Резников проиллюстрировал фотографией, где он вместе с военными стоит на фоне нескольких машин.

Китайцев позабавило, что Украина заявляет о передаче ей десятков единиц западной техники, но демонстрирует только пять машин (причём одна – украинская). Один из комментаторов сыронизировал, что все эти пять единиц бронетехники уже “едут на Москву”. Другие читатели “Гуаньча” отметили, что Украина постепенно становится свалкой для ненужной военной техники из США и стран Европы.