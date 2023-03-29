ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читателям китайского издания “Гуаньча” показалась забавной фотография, на которой министр обороны Украины Алексей Резников с несколькими людьми позирует на фоне переданной Киеву западной военной техники. Об это сообщает РИА “Новости”. В публикации также приводится несколько особенно ярких комментариев.

Ранее глава военного ведомства Украины у себя в социальных сетях сообщил, что в распоряжение ВСУ поступили британские танки Challenger, бронетранспортеры из США Stryker, немецкие БМП Marder и так далее. Свой пост Резников проиллюстрировал фотографией, где он вместе с военными стоит на фоне нескольких машин.

Китайцев позабавило, что Украина заявляет о передаче ей десятков единиц западной техники, но демонстрирует только пять машин (причём одна – украинская). Один из комментаторов сыронизировал, что все эти пять единиц бронетехники уже “едут на Москву”. Другие читатели “Гуаньча” отметили, что Украина постепенно становится свалкой для ненужной военной техники из США и стран Европы.

Вам может понравиться

Guardian: украинские военные закончили обучаться управлять танками Challenger 2

На Украине ждут поставок западных тяжёлых танков, в том числе британских Challenger 2. Они необходимы для начала контрнаступления ВСУ. Украинские танкисты уже обладают навыками управления британской техникой – они завершили

В Запорожье местным жителем был устроен самосуд над украинскими военными

Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области рассказал журналистам РИА Новости, что житель населенного пункта Гуляйполе, находящимся под контролем киевского режима, устроил самосуд над

Российские военные показали метод «танковой карусели» при поражении противника

Танковые батальоны ВС РФ задействовали тактику «карусели», чтобы сорвать попытку наступления украинской армии, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что операторы беспилотных аппаратов своевременно сообщили о продвижении колонны ВСУ. Это позволило хорошо