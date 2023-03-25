Аудитория ультраправого издания Breitbart считает, что у власти в США находятся некомпетентные люди. Один из пользователей написал, что «мы в штопоре и летим прямиком в ад».

Председатель Белого дома Джон Кирби заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина означает возвращение американского лидерства на мировой арене. Но его слова были раскритикованы читателями Breitbart. По их мнению, слова Кирби нисколько не подбодрили американцев, ведь данные аргументы не являются убедительными.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин прибыл с двухдневным государственным визитом в Российскую Федерацию 20 марта. Переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным продлились 6 часов. На следующий день были подписаны два соглашения об углублении сотрудничества Китая и России в экономике и других сферах. Это событие необычайно потрясло Вашингтон. Поэтому Джон Кирби решил своим комментарием попытаться разрядить сложившуюся ситуацию, но выставил этим себя на смех.