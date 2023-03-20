Вашингтон считает неприемлемыми любые призывы к миру на Украине по итогу запланированной встречи лидеров КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина, которая должна пройти с 20 по 22 марта. Такую позицию США в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса в эфире телеканала Fox News озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, если результатом встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина станет какой-либо призыв к началу мирных переговоров, то это неприемлемо для США. Кирби объясняет позицию Вашингтона тем, что таким образом будет «ратифицирована завоеванная на сегодняшний день Россией территория Украины». При этом, Кирби уверен, что такое развитие ситуации позволит Москве накопить новые силы для продолжения своего наступления в будущем.

Также Кирби отметил, что взаимные отношения России и Китая достигли значительного прогресса в установлении двустороннего сотрудничества. По его словам, руководство КНР одобряет действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, так как «принимает утверждение Москвы о некой экзистенциальной угрозе со стороны киевского режима».