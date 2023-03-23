Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, комментируя ситуацию с американским беспилотником, упавшим в Черное море, заявил, что пилот российского истребителя «идиот». Соответствующую информацию передает издание The Hill.

По словам Кирби, ему не известно ни одной мировых армий или ВВС, где пилот получил бы награду за то, что врезался в беспилотник. И если это считается «храбростью», то у России иное понимание данного качества. Кирби непонятно, почему пилот получил награду за храбрость, если он подверг риску как себя и свой самолет, так и американское имущество. Он добавил, что на флоте военные знают о недопущении столкновений с любой техникой во время полета.

15 марта над Черным морем появился американский беспилотник MQ-9 Reaper. Он летел к российской границе с выключенными транспондерами. По этой причиной ВКС России подняли в воздух два истребителя Су-27. По заявлению Пентагона, один из российских самолетов задел американский дрон крылом и повредил его винт. Поэтому командование США приняло вынужденное решение «утопить» аппарат в водах Черного моря.