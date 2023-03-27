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Украинские средства массовой информации со ссылкой на заявление польского вице-премьера и главы Министерства обороны Мариуша Блащака сообщают, что уже в скором времени вооруженные силы Польши могут стать одной из самых крупнейших армий Европейского союза.

По словам Блащака, руководство Польши подготовило план действий, в соответствии с которым уже в течение короткого времени сухопутные силы страны станут одними из сильнейших во всей Европе. Глава Министерства обороны добавил, что, в первую очередь, Польша стремится создать сильные вооруженные силы не для нападения на другие страны, а для отпугивания потенциального агрессора.

В настоящий момент регулярная армия Польши вместе с Силами территориальной обороны насчитывают около 160 тысяч рядовых военнослужащих и офицеров. Однако руководство Польши заявило, что сделало выводы из украинского конфликта и теперь хочет увеличить личный состав польской армии до 300 тысяч человек. По словам Блащака, необходимо делать упор на создание подразделений из местного населения, которое свободно ориентируется в своих родных регионах.

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