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Американский актер Киану Ривз сделал неординарный подарок каскадерам, которые работали на съемках кинокартины «Джон Уик». Он преподнес им в подарок майки, на которых указано число их смертей на экране.

Всего в съемках фильма участвовали 35 каскадеров. Каждый из них более десяти раз показывал на камеру смерть. Отмечается, что только в одной сцене, которая снималась на лестнице, каждый каскадер изобразил не менее пяти смертей.

Кроме того, Киану Ривз отблагодарил и свою группу помощников. Им он вручил часы Rolex Submariner с гравировкой.

На экраны боевик под названием «Джон Уик 4» вышел 23 марта. Кинокартина получила высокие оценки кинокритиков. Фильм режиссера Чада Стахелски может оказаться наиболее успешным в прокате из всей франшизы.

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