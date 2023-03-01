Представители КГИОПа и Госстройнадзора отказались предоставлять документы о соблюдении охранных требований ЮНЕСКО по делу об оспаривании разрешения на строительство на Охтинском мысу. Очередное заседание Куйбышевского суда состоялось 27 февраля.

Градозащитники утверждают, что запланированное «Газпромом» для строительства здание будем сильно «нависать» над фортификационными сооружениями и остатками следов поселений XIII-XVII веков. Прозвучавшие на заседании заверения застройщика и представителей Смольного, что этого не произойдет, они посчитали «издевательскими».

«Они ненавидят нашу культуру и историю. Чего стоят их прорвавшиеся возгласы: “Нет там никакого памятника, нет!” с подтекстом – “Дайте нам волю, и его скоро вообще не будет”», – отметили авторы посвященного сохранению мыса Telegram-канала.

Петербуржцы уже несколько лет пытаются помешать застройщикам возвести на Охтинском мысе высотное здание. В январе в границах охраняемой зоны на этой территории все же появилась строительная техника. Активисты оперативно попросили КГИОП и Госстройнадзор составить административные протоколы. Вдобавок защитники мыса направили обращение на имя президента России Владимира Путина. Губернатор Петербурга Александр Беглов предпочитает держаться в стороне от конфликта.