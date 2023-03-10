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Для достижения всех поставленных целей в зоне проведения специальной военной операции вооруженным силам Российской Федерации нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию. Такое мнение выразил бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми.

По словам Кедми, российская армия уже обладает достаточным превосходством над вооруженными силами Украины в зоне СВО. Военный аналитик уверен, что, в первую очередь, российским войскам необходимо обеспечить безопасность российских приграничных с Украиной регионов, так как теракт в Брянской области показал существующую проблему.

Также, по мнению Кедми, российская армия должна отреагировать на провокации западных стран в Приднестровье и размещение военно-морской базы флота НАТО в Румынии. Кедми считает, что для нейтрализации данной угрозы необходимо освобождать Измаил и Одессу. Иначе, по мнению военного аналитика, невозможно обеспечить безопасность Российской Федерации в Черном море.

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