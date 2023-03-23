Соединенные Штаты и Великобритания торопят ВСУ, подталкивают их к началу «решающей битвы» за Крым, однако для украинской армии это сражение станет самоубийственным, уверен капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

В интервью порталу Ura.ru он отметил, что в Донбассе у Киева получается оказывать сопротивление только благодаря городской застройке. Боевики прячутся в многоэтажках, прикрываются их жителями и поэтому достигают мелких успехов. Но наступление на Крым придется осуществлять практически по голой степи.

Мало того, российские ВС уже выстроили мощную оборону и в Запорожской области, через которую можно выйти на Крымский полуостров, и у Сватово и Кременной. Поэтому куда бы не направились украинские подразделения, их везде ждет «горячая встреча» с ураганным артиллерийским огнем, «Градами» и «Смерчами». В таких условиях наступать по открытой местности – это настоящее самоубийство и вряд ли на Западе этого не понимают.