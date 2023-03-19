Американский канал CNN в своем материале назвал российского президента Владимира Путина «дерзким» из-за его неожиданного визита в Мариуполь. По словам авторов материала, визит российского президента в Мариуполь, бои за который продолжались довольно длительный период времени, будет воспринято в украинском обществе, как провокация.

В сообщении американского телеканала говорится, что российский лидер побывал с визитом в Мариуполе всего через несколько дней после информации о выдаче Международным уголовным судом ордера на его арест, что выглядит «очень дерзко».

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Мариуполь на вертолете, где он побывал в разных районах города, самостоятельно управляя автомобилем и останавливаясь в разных местах для общения с местным населением. Во время поездки российского президента по Мариуполю, его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Перед своей поездкой в Мариуполь президент Российской Федерации посетил Севастополь в день празднования девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.