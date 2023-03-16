Перенос сайта с одного хостинга на VPS – одна из самых распространенных услуг на сегодняшнее время. Причем у каждого клиента отмечают разные причины, которые могли привести к такому решению:

Увеличение количества пользователей на интернет-портале – если количество посетителей за сутки от 1000 и больше человек, тогда стоит задуматься о переходе на VPS.

Применение «тяжелых» скриптов, из-за чего требуется использование огромного объема ресурсов.

Требуется установка дополнительного ПО, выполнить которую можно только с помощью root-доступа.

Кроме того, размещение интернет-портала на VPS является результатом ранее негативного опыта после работы на обычном хостинге, когда приходилось делить все выделенные ресурсы с «соседями». В результате такого сотрудничества происходит нерациональное распределение всех ресурсов, что становится причиной медленной работы сайта. Также, из-за «соседей» возникают DDoS-атаки на сайты, что приводит к серьезным проблемам на сервере.

Несмотря на конкретную причину, каждый клиент получает возможность быстрого решения проблемы – перенос собственного проекта на VPS, который не займет много времени.

Переносим сайт на VPS с помощью панели управления

Большинство компаний-провайдеров используют в своей работе две основных панели управления, которые пользуются наибольшим потребительским спросом – cPanel, ISPmanager. Причем стоимость и обслуживание этих панелей изначально включено в цену услуги. Выбор в сторону VPS обусловлен наличием полноценного root-доступа, а значит весь сервер принадлежит только одному клиенту.

Перенос интернет-портала возможен с применением одного из двух возможных способов:

Ручной режим. С использованием панели для управления хостингом. Выбирая VPS хостинг от проверенного провайдера https://adminvps.ru/, все большее количество клиентов отдают предпочтение этому методу.

Чтобы выполнить быстрый перенос, необходимо придерживаться специальных инструкций, в которых все этапы прописаны с учетом конкретной последовательности.

Перенос с cPanel

Процедуру переноса условно можно разделить на три основных этапа:

В первую очередь нужно создать резервную копию всего аккаунта – используется функционал встроенного типа для создания резервных копий. Воспользовавшись «Диспетчером файлов», созданную копию скачивают на ПК. Используя root-доступ, необходимо войти в панель управления – выбираем архив и указываем быстрый путь к нему.

В результате происходит восстановление всех файлов на интернет-портале вместе с базами данных, почтовыми ящиками и прочей важной информацией. Причем не потребуется их пересоздавать – панель выполнит все действия автоматически.

Перенос с ISPmanager

Если предыдущий хостинг, на котором находился сайт, работал на панели cPanel, тогда следует повторить первые два пункта с вышеуказанного списка. После этого потребуется:

Используя root-доступ, зайти в панель управления ISPmanager, определившись с наиболее удобным способом загрузки архива.

Происходит создание базы данных в автоматическом формате.

После переноса сайта клиент сразу же сможет начинать с ним работать. Выгодная VPS аренда, доступная по ссылке https://adminvps.ru/vps/vps_russia.php, гарантирует необходимый запас ресурсов и возможностей для воплощения в реальность всех задумок клиента. Подбор конкретного тарифа осуществляется с учетом будущих требований к интернет-порталу – провайдер поможет выбрать подходящий вариант для работы, дальнейшей раскрутки сайта.