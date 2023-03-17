Авдеевка находится практически в полукольце, ВСУ ежедневно теряют на этом участке линии соприкосновения не менее 300 боевиков, они явно не справляются с натиском российских войск, но не отступают, а продолжают сопротивление. В интервью изданию «Известия» эту ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что в Авдеевке повторяется ситуация с Артемовском. Боевики упорно держаться за каждый метр земли, оказывая, по сути, совершенно бессмысленное сопротивление. Они выполняют приказ президента Украины Зеленского, для которого потери ничего не значат.

Для руководства страны и командования ВСУ важно выиграть время и ради этой цели они готовы положить несколько тысяч боевиков под Авдеевкой. Зеленский надеется, что совсем скоро в распоряжение украинской армии поступит западная техника, новое вооружение и боеприпасы и вот тогда она перейдет в наступление.