Российские ВС открыли сезон охоты на украинские системы ПВО. Они выяснили, что слабым звеном являются радиолокационные станции зенитно-ракетных комплексов и бьют точно по ним, пишет издание «Известия».

Согласно имеющейся информации, только с начала марта были уничтожены одна РЛС 36Д6 и шесть станций комплексов С-300. Кроме того, результатами охоты стали ликвидированные ЗРК «Оса», С-300 и два «Бука-М1».

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что Соединенные Штаты помогли Киеву создать достаточно серьезную систему противовоздушной обороны. Радары комплексов С-300 играют в ней ключевую роль – они обнаруживают ракеты и самолеты с большой дистанции, объявляют тревогу и успевают распределить воздушные цели между несколькими комплексами. Изначально это было проблемой для ВС РФ, однако сейчас они нашли уязвимые места и бьют точно по ним.

Пробивая большие бреши в поле радиолокационных станций, российские войска «лишают зрения» противника, что позволяет проникать на территорию через участки, на которых РЛС уже ничего не видят. И поражать требуемые объекты. Продолжение охоты позволит полностью обрушить всю систему ПВО и восстановить утерянное ненадолго господство в воздухе.