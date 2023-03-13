В российские войсковые части уже поступают новейшие сверхточные авиабомбы, которые существенно усилят атаки, проводимые ВКС. Издание «Известия» уточняет, что речь идет о планирующих боезарядах, способных самостоятельно пролетать до цели несколько десятков километров.

Это целая линейка авиационных боеприпасов, которая разрабатывается с прошлого года с учетом реальных боевых действий в ходе специальной военной операции. Помимо способности к планированию, бомбы оснащаются системой наведения, позволяющей наносить точные удары как по крупным укрепрайонам противника, так и по его бронетехнике, опорным пунктам, скоплениям живой силы.

В начале текущего года были проведены испытания линейки, по результатам которых часть боезарядов были сразу переданы морской авиации и ВКС России. Несколько образцов пришлось отправить на доработку, после которой вновь пройдут тестовые запуски.