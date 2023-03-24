Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В боях за Артемовск наблюдается относительное затишье, российские ВС осуществляют зачистку уже взятых под контроль жилых кварталов, сообщает издание «Известия». При этом журналисты приводят слова военного эксперта Василия Дандыкина о том, что пауза не слишком затянется.

Аналитик отметил, что в освобожденных районах города просто необходимо прибраться, так как боевики ВСУ бросают на поле боя тела своих сослуживцев. Это может спровоцировать эпидемии, поэтому лучше предотвратить их заранее.

В то же время и снайперы, и артиллерийские подразделения продолжают боевую работу, нанося удары по позициям противника.

По мнению Дандыкина, несмотря на заявления командования ВСУ о контрнаступлении в Артемовске, город все же будет освобожден в ближайшее время.

Вам может понравиться

Боец Перит призвал россиян не верить вбросам западных СМИ

Запад и Киев распространяют слухи о тяжелом положении российской армии, но это все – не более, чем вбросы, рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Перит», который сейчас принимает участие в

Подразделения ВС РФ и ЧВК «Вагнер» возобновили наступление на Предтечино с целью прорваться в сторону Константиновки

Российские ВС прорываются в Константиновку, которая до сих пор остается под оккупацией украинских боевиков. Вместе с ЧВК «Вагнер» они штурмуют населенный пункт Предтечино, контроль над которым позволит продвинуться на этом

Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия

Подводное ядерное оружие может появиться на вооружении КНДР в скором будущем. Пхеньян провёл испытания такого вида вооружения. Об этом сообщили официальные северокорейские СМИ – передаёт РИА “Новости” со ссылкой на