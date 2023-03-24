В боях за Артемовск наблюдается относительное затишье, российские ВС осуществляют зачистку уже взятых под контроль жилых кварталов, сообщает издание «Известия». При этом журналисты приводят слова военного эксперта Василия Дандыкина о том, что пауза не слишком затянется.

Аналитик отметил, что в освобожденных районах города просто необходимо прибраться, так как боевики ВСУ бросают на поле боя тела своих сослуживцев. Это может спровоцировать эпидемии, поэтому лучше предотвратить их заранее.

В то же время и снайперы, и артиллерийские подразделения продолжают боевую работу, нанося удары по позициям противника.

По мнению Дандыкина, несмотря на заявления командования ВСУ о контрнаступлении в Артемовске, город все же будет освобожден в ближайшее время.