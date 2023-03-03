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Как сообщают журналисты издания «Известия», один из самых сложных участков фронта в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Свои опорные пункты украинские боевики превратили в бетонную крепость.

Противостояние между подразделениями ВС России и ВСУ на Авдеевском участке фронта происходит на короткой дистанции. Об этом рассказал командир роты с позывным «Медведь». Он подчеркнул, что российские бойцы планомерно осуществляют зачистку укрепрайонов украинских боевиков. Однако командир подчеркивает, что ВСУ закрепились достаточно хорошо.

Начиная с 2014 года, они смогли подготовить серьезную оборону в промзоне, здания которой были построены еще при Союзе. Поэтому в них размещено множество больших подвалов. Периодически украинские боевики совершают вылазки для осуществления диверсий.

Медведь подчеркнул огромное значение БПЛА, помогающих российским бойцам определять координаты местонахождения украинских вооруженных формирований.

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