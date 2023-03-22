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ВС Израиля снова ударили ракетами по Сирии. Под ударом оказался международный аэропорт Алеппо. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве Сирии.

Сообщается, что около 4 часов утра со стороны Израиля были нанесены ракетные удары, они были направлены на район аэропорта Алеппо.

По данным издания Al Arabiya, всего прилетело четыре ракеты. Из-за атаки сирийский аэропорт был вынужден приостановить работу. Отмечается, что нанесен серьезный материальный ущерб.

Ранее израильские ВС атаковали сирийский аэропорт 7 марта. В тот раз воздушная гавань также приостанавливала работу. Руководство региона перевело все рейсы в аэропорты Лакатии и Дамаска, включая те, что перевозили гуманитарную помощь для населения.

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