ВС Израиля снова ударили ракетами по Сирии. Под ударом оказался международный аэропорт Алеппо. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве Сирии.

Сообщается, что около 4 часов утра со стороны Израиля были нанесены ракетные удары, они были направлены на район аэропорта Алеппо.

По данным издания Al Arabiya, всего прилетело четыре ракеты. Из-за атаки сирийский аэропорт был вынужден приостановить работу. Отмечается, что нанесен серьезный материальный ущерб.

Ранее израильские ВС атаковали сирийский аэропорт 7 марта. В тот раз воздушная гавань также приостанавливала работу. Руководство региона перевело все рейсы в аэропорты Лакатии и Дамаска, включая те, что перевозили гуманитарную помощь для населения.