Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) были одобрены изменения ряда правил, за счет чего теперь появится возможность осуществлять кредитование программ в отношении государств с «внешними потрясениями, находящимися вне контроля властей страны и сферы возможностей их экономической политики». Данное заявление было распространено пресс-службой МВФ в письменной форме 17 марта.

Согласно заявлению, совет директоров МВФ будет проводить тщательный анализ перед своим решением о предоставлении кредитов странам, сталкивающимся с «исключительно высокой неопределенностью». И только после тщательного учета всевозможных рисков, в Фонде будет приниматься решение об одобрении или об отклонении кредитования.

Ранее МВФ предоставлял кредитные программы только тем странам, которые могли показать четкий план по погашению своего долга. Именно это, по словам авторов издания Bloomberg, и являлось главным препятствием для оказания Украине финансовой поддержки после начала специальной военной операции РФ.

В настоящее время Фондом рассматривается возможность предоставление кредита Украине в размере 15 миллиардов долларов в рамках многолетнего пакета финансирования.