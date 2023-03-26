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В Одессе на морское побережье из-за непогоды была выброшена морская мина, в результате чего прогремел очень мощный взрыв. Об этом написали украинские журналисты портала «Страна.ua».

Как следует из сообщения, в Одессе в районе одного из городских пляжей прогремел очень мощный взрыв. По информации экспертов, причиной взрыва стала выброшенная на береговую линию морская мина. Взрыв повредил несколько строений, расположенных на одесском побережье, но информации о жертвах среди мирного населения нет. В настоящий момент непогода все еще бушует в Одессе.

В Сети уже появились первые кадры с последствиями взрыва морской мины. Однако, несмотря на информацию, предоставленную украинскими журналистами, официальные лица и представители государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям данные о взрыве и его последствиях до сих пор не подтвердили.

Напомним, что в первые недели после начала специальной военной операции на территории Украины, руководство Минобороны РФ сообщало о большом количестве морских мин, установленных вооруженными силами Украины в акватории Черного моря.

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