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Рим продолжит оказывать Киеву военную помощь, однако отправлять войска “в поле” намерений нет. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приводит РИА “Новости”.

Выступая на заседании парламента Италии, глава оборонного ведомства подчеркнул, что помощь Украине будет ограничена лишь поставкой вооружения. Причём не наступательного, а оборонительно. В частности, речь идёт о предоставлении в распоряжение ВСУ системы ПВО Samp/T, а также об обучении украинских военных “защищать города от российских ракетных атак”.

РИА “Новости” в этой связи напоминает, что в Италии согласовали шестой пакет военной помощи Киеву. Системы ПВО Samp/T Рим намерен поставлять на Украину совместно с Францией. В итальянском правительстве ранее заявляли, что военная помощь украинской армии в 2023 году станет регулярной.

Страны Запада стали активно оказывать помощь Киеву с началом специальной военной операции России в Донбассе. В Кремле неоднократно подчёркивали, что такая позиция западных государств не приближает мирный переговорный процесс, а лишь затягивает конфликт и ведёт к ещё большим страданиям украинского народа.

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