Италия задумалась о модернизации парка своей бронетехники. 125 современных танков она может получить после модернизации собственных ОБТ Ariete, однако ей необходимо еще 125 боевых машин, пишет портал «Военное обозрение».

Компенсировать недостаток техники Рим намерен за счет немецких танков «Леопард 2». Сразу 125 машин Италия приобрести не в состоянии из-за экономического кризиса, однако она намерена взять их в аренду.

Заявление итальянского Минобороны, принявшее такое решение, спровоцировало панику на Украине. Она рассчитывала, что Германия передаст танки ей, но вдруг появился серьезный конкурент. При этом Киев даже готов согласиться на итальянские Ariete вместо новых «Леопардов», однако итальянские власти категорически отказываются поставлять ему эти боевые машины.