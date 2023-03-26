Портал «Военное дело» со ссылкой на аналитиков американского Института изучения военных конфликтов (ISW) сообщил, что освобождение Артемовска вступило в свою решающую фазу. В распоряжении ВС РФ достаточно сил и средств, чтобы довести дело до конца и выбить украинских боевиков из города.

При этом ВС РФ по-прежнему усиливаются, что дает им возможность не только завершить освобождение Бахмута, но и перебросить часть сил на Авдеевское и другое направление, где также не прекращаются ожесточенные бои.

Украинские военные хоть и признают, что выстоять под давлением ВС РФ у них вряд ли получится, все же делают оптимистические заявления. Так, полковник Сергей Череватый, к примеру, сообщил, что даже если ВС РФ полностью установят контроль над Артемовском, это не будет означать прекращение боевых действий.