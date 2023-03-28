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Украинская армия лишилась ещё одного командира воздушной эскадрильи и истребителя. Су-27 был уничтожен в результате атаки российских беспилотников “Герань-2”. Об этом пишет “Газета.ру” со ссылкой на сообщение в социальных сетях одной из бригад тактической авиации ВСУ.

В сообщениях украинской стороны отмечается, что пилотом боевого самолёта, который атаковали дроны, был командир эскадрильи Денис Кирилюк. Он совершил 80 боевых вылетов, и этот оказался для него последним.

Киев и его западные союзники утверждают, что беспилотные летательные аппараты “Герань-2” вовсе не российского производства. Их в ВС РФ поставляет Иран. Там они носят название Shahed-136. Между тем Москва и Тегеран ранее неоднократно заявляли, что подобных сделок не существует, и никаких поставок дронов в российскую армию со стороны Ирана нет.

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