Страны Европейского союза должны договориться о совместных закупках необходимых боеприпасов для Украины. Об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес во время своей пресс-конференции, прошедшей 3 марта 2023 года.

По его словам, уже на следующей неделе должно пройти заседание Европейского совета, где представится хорошая возможность лидерам европейских стран достигнуть соглашения по организации системы совместных закупок необходимого количество артиллерийских систем и боеприпасов для Украины. Санчес добавил, что данные меры направлены на ускорение доставки вооружений, необходимых Киеву для защиты своей территории.

Напомним, что еще 20 февраля 2023 года испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес после совместной встречи глав МИД стран-участниц ЕС заявил, что никто из его коллег не выступил против идеи создания системы по совместным европейским закупкам вооружений для Украины.