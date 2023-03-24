Польское издание Interia опубликовало эксклюзивное предсказание известного ясновидящего Кшиштофа Яцковского из города Члухув, которое касается будущего участия Варшавы в боевых действиях на территории Украины.

По словам польского ясновидящего, существует огромная вероятность того, что и на территории Польши могут начаться ожесточенные боевые действия в случае участия страны в конфликте на Украине. Такой прогноз Яцковский сделал сразу же после визита председателя КНР в Россию. Он утверждает, что Пекин вместе с Москвой изъявили желание изменить весь мировой порядок.

Польское правительство уже подготовило секретный план, который может начать реализовываться в случае резкой эскалации боевых действий на территории Украины. По прогнозу польского экстрасенса, Польша может вступить в активные боевые действия на территории Украины уже в апреле этого года.

В случае реализации данного сценария, Польша будет поделена на определенные зоны с различными уровнями безопасности, причем в определенных зонах правительство даже может начать мобилизовать личный транспорт у населения в пользу армии. Последствия участия Польши в боевых действиях могут быть катастрофическими для страны. По словам Яцковского, после этого Польша уже никогда не будет прежней, она каким-то образом будет принадлежать сразу к двум народом.