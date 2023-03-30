Зарубежные пользователи YouTube резко осудили авторов видеоподборки английской премьер-лиги (АПЛ). В ней были показаны лучшие голы за всю историю чемпионата от каждой страны. Всего в подборке показали 103 лучших забитых мяча, но среди них не оказалось голов футболистов из России.

Один из комментаторов под опубликованным видео возмутился, что АПЛ проигнорировала Россию. Он сделал вывод, что Англия не признает русский народ как отдельную нацию.

Другой пользователь отметил, что Андрей Аршавин до украинского конфликта играл в этой стране, поэтому странно, что его голы не учтены.

Комментатор под именем Alek Kutlesic добавил, что в подборке должен был быть гол, забитый Аршавиным в 2009 году «Ливерпулю».